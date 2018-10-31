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31.10.2018 19:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тайсон пришел на помощь

Курганец Александр Концевой рассказал, как полноценно жить с тяжелым недугом
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал №7709 (246)
Тридцатилетний житель Кургана на собственном примере доказал, что не стоит отчаиваться, когда тебе поставили страшный диагноз "рассеянный склероз". Главное - работать над собой.
Фото: Архив Александра Концевого Александр Концевой: В жизни, как в шахматах, важно сделать правильный ход. Фото: Архив Александра Концевого
Александр Концевой: В жизни, как в шахматах, важно сделать правильный ход. Фото: Архив Александра Концевого

Дух самурая

Такое впечатление, что у Александра Концевого день расписан по минутам. Все время какие-то дела. Свободное "окно" для журналиста нашлось только перед тренировкой. Три раза в неделю после работы он ходит в спортзал, постигает джиу-джитсу - боевое искусство самураев. Глядя на облаченного в кимоно единоборца, с трудом верится, что этот человек четыре года назад еле передвигался.

Фото: depositphotos.com
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- Я знаю Сашу лет десять, - рассказал инструктор всемирной федерации джиу-джитсу Артур Очаповский. - Он начал заниматься у нас еще до армии. После службы мы с ним случайно встретились на улице, вроде был здоров. А потом пропал из виду. Появился снова года два назад, спросил, можно ли дальше тренироваться. Мы сейчас занимаемся прикладным аспектом - самообороной по системе джиу-джитсу. С духом у парня все в порядке. Чувствуется внутренний стержень.

Первый тревожный звонок для Саши прозвенел в 2010 году, когда он был в армии. Крепкий спортивный парень не мог пробежать три километра. Зарядка и строевая подготовка стали сущим наказанием. В жару на него неожиданно наваливалась страшная усталость, нарушалась координация движений, падало зрение. После службы здоровье стало ухудшаться. Саша пошел по врачам. Обошел в Кургане почти всех неврологов в муниципальных и платных поликлиниках. Но там только разводили руками. Впереди маячило мрачное будущее: костыли, а следом - инвалидная коляска.

- Помочь тебе могут только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах, - сказал сердобольный доктор в одном уважаемом лечебном учреждении.

К тому времени Саша уже практически не мог ходить. Особенно трудно давалось преодоление лестницы. Чтобы спуститься вниз, он сначала ставил на ступеньку одну ногу и только убедившись, что она прочно "зафиксирована", переставлял вторую. А когда однажды, сидя в кресле, не смог закинуть ногу на ногу, понял: надо срочно искать хорошего специалиста.

Фото: depositphotos.com
В Томске разработали очки для борьбы с рассеянным склерозом

Друг Дмитрий давно и настоятельно советовал ему отправиться в Челябинск к знакомому врачу. Она вытащила Диму, можно сказать, с того света, когда он 25 дней лежал в коме. Саша решил: едем! В Челябинске ему впервые поставили диагноз - рассеянный склероз.

Рассеянный склероз - заболевание центральной нервной системы. Оно не имеет ничего общего со старческим склерозом, когда нарушается память и человек становится невнимательным и рассеянным. Как пишут исследователи, склероз означает рубец, а рассеянный - значит множественный. Болезнь поражает в основном молодых людей от 20 до 40 лет, часто усаживая их в инвалидное кресло. А вот откуда недуг берется, точно сказать никто не может.

Километр "позора"

После лечения в Челябинске Саше полегчало. Он стал нормально ходить. Ввел в свое расписание ежедневные часовые пешие прогулки, упражнения для вестибулярного аппарата, тренировки на координацию, равновесие и моторику. В июне 2014 года впервые за три года решил попробовать бегать. Специально приехал в ЦПКиО ранним утром в субботу, чтобы никто не видел его "позора". Один круг (примерно километр) пробежал с пятью остановками. Вспоминает, как его постоянно заносило, разворачивало боком, стопы предательски шлепали, будто их не держали мышцы. За два месяца упорных тренировок по выходным у Александра стало получаться что-то похожее на легкий бег. А потом появились и первые достижения. В сентябре он уже преодолел три километра за 18 минут и подтягивался 17 раз. Прогресс был налицо. Когда приехал на Южный Урал к своему врачу, она осталась довольна.

У Тайсона есть ставшая крылатой фраза: "Когда ты поднимаешься - твои друзья видят, чего ты стоишь, когда ты падаешь - ты видишь, чего стоят твои друзья"

Чтобы закрепить успех, парень решил встать на коньки. Раньше он хорошо катался. А когда его сразила болезнь, оставил это дело. Пытался, правда, один раз выйти на лед, но так и простоял у бортика целый час. Не осмелился. Решил наверстать упущенное. Уже на шестой тренировке за 40 минут уверенно проехал по корту 26 кругов. Дома играет в шахматы с компьютером, учится думать и прогнозировать ситуацию на несколько ходов вперед. Даже маму Марину научил играть в шахматы. Не представляет, как бы сложилась его жизнь без маминой поддержки.

В Кургане пришлось встать на учет по болезни. Оказалось, он не один такой в городе. Однажды Саша встретил в больнице молодую женщину, страдающую, как и он, рассеянным склерозом. Из разговора выяснилось, что у них много общего. Разница только в том, что она смирилась со своим положением, а он нет. Новая знакомая пешком почти не ходит - возит муж, а двенадцатилетний сын привычно поддерживает под руку. Сидит на третьей группе инвалидности, на работе часто уходит на больничный. Коллега по несчастью сильно удивилась, что Саша не оформил группу: разве деньги лишние? Деньги, конечно, не лишние, но инвалидом он быть не хочет.

Оптимизм и позитив

По своему опыту Александр Концевой теперь точно знает, что для восстановления здоровья важны не только эффективное медикаментозное лечение, грамотные занятия физкультурой, но и положительные эмоции. Конфликт в коллективе, любая несправедливость, обидное слово могут свести на нет все старания врачей и собственные усилия.

Фото: depositphotos.com
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- Главное - научиться в таких случаях сохранять самообладание и спокойствие, - советует Саша. - Не нужно расстраиваться из-за мелочей, вступать в бессмысленный спор. Оно того не стоит. На этот счет есть одна мудрая фраза, которую приписывают Черчиллю: "Ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку". Правда, если дело касается чести и достоинства, трудно сдержаться, чтобы не ответить обидчику.

Для себя Саша на случай негативного развития событий запомнил одну притчу.

- Мастер, как вам удается все успевать и относиться ко всему с таким оптимизмом?

- Это легко! Просто я ни с кем не спорю.

- Но это же невозможно?!

- Ну, невозможно так невозможно.

Прием Тайсона

Историю своей болезни и путь к восстановлению Александр Концевой подробно описал в маленькой книжице под названием "Как Тайсон помог мне в борьбе со склерозом". Правда, она пока опубликована только у него на странице "ВКонтакте". Саша надеется, что его труд поможет кому-то преодолеть страх и поверить в себя. При чем здесь Тайсон? Оказывается, именно он вдохновил Концевого на борьбу с коварным недугом. У американского боксера есть ставшая крылатой фраза: "Когда ты поднимаешься - твои друзья видят, чего ты стоишь, когда ты падаешь - ты видишь, чего стоят твои друзья". Саша поставил цель - подняться во что бы то ни стало. Кстати, он уже прыгнул с парашютом, получил второе высшее - юридическое - образование (первое - социология) и работает по специальности. Четыре месяца назад женился. Будущую жену встретил в ЦПКиО. Она тоже занималась в парке бегом.

- Смешно вспоминать, как пару лет назад я всерьез думал о том, что все кончено, скоро закат, - улыбается Александр. - Эти мысли ушли, когда появилось осознание: теперь я с РС (рассеянным склерозом), нравится мне это или нет. Это мое испытание, если хотите. И сразу стало спокойнее, я понял: никто, кроме меня самого, не возьмет ответственность за мое здоровье и вместо меня жизнь не проживет.

Комментарий

Дина Сумная, доктор медицинских наук, профессор (г. Челябинск):

- Добиться положительных результатов при таком заболевании, как рассеянный склероз, невозможно только за счет медицины или одного усердия пациента. Здесь должны быть совместные усилия. Безусловно, дела идут лучше у тех, кто активен, не падает духом, старается приносить пользу обществу, а не расписывается в собственном бессилии. У молодого человека бойцовский характер, он много работает над собой, регулярно проходит лечение и очень позитивно мыслит.

Досье "РГ"

В истории есть десятки примеров, когда страдающие рассеянным склерозом люди создавали гениальные произведения. Выдающийся поэт XIX века Генрих Гейне болел почти 25 лет. "Чтоб хоть немного утешить мои страдания, я сочинял стихи", - писал он. Николай Островский написал роман "Как закалялась сталь". Наиболее известная цитата из этого произведения: "Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".

Книгу "Как Тайсон помог мне в борьбе со склерозом" ищите здесь.

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