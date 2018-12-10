Краснодарский краевой суд пересмотрит дело рэпера Хаски

Краснодарский краевой суд пересмотрит постановление в отношении рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски. Артист во время своего спонтанного выступления на улице в Краснодаре был признан виновным в мелком хулиганстве.

Информация об этом в понедельник появилась на официальном сайте краевого суда. В ней сообщается, что пересмотр "дела об административном правонарушении Д. Н. Кузнецова назначен 26 декабря на 11 часов".

- Заседание назначено по нашей жалобе, - подтвердил корреспонденту "РГ" Алексей Аванесян, адвокат Кузнецова. - Мы считаем, что Дмитрий был незаконно привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, которого не совершал.

Напомним, Хаски задержали 21 ноября после того, как после отмененного концерта он взобрался на машину и начал исполнять песню. Полицейские составили в отношении артиста три административных протокола. Один из них суд признал незаконным, по двум другим он получил 12 суток административного ареста, из которых отбыл только трое суток: адвокат добился в том же Первомайском районном суде пересмотра дела. А теперь защита рассчитывает в полном объеме отменить постановление этого суда.

Как уже сообщалось, к уголовной ответственности по заявлению хозяйки поврежденного автомобиля рэпера привлекать не стали: она отозвала из полиции свое прошение после того, как ущерб ей был компенсирован в полном объеме.