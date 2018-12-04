В Краснодаре не стали возбуждать уголовное дело против Хаски

Краснодарская полиция вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) по статье 167 УК РФ (повреждение чужого имущества), не найдя состава преступления в действиях музыканта. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал адвокат артиста Алексей Аванесян.

- Это справедливое решение, - отметил адвокат. - С просьбой не возбуждать уголовное дело по данному факту к полицейским обратилась также потерпевшая. Материальный и моральный вред в полном объеме владелице поврежденного автомобиля взялся компенсировать известный кубанский ресторатор.

Напомним, Дмитрий Кузнецов был задержан полицейскими вечером 21 ноября. После отмены концерта в краснодарском зале "Арена Холл" музыкант появился на одной из центральных улиц города, где собрались его поклонники, забрался на крышу автомобиля и начал петь одну из своих песен.

За мелкое хулиганство и за отказ от медицинского освидетельствования Хаски получил в общей сложности 15 суток административного ареста, но по решению суда был освобожден через четверо суток. Заявление о порче имущества подала в полицию хозяйка машины, которая сообщила, что у автомобиля повреждена крыша и разбито лобовое стекло. После компенсации ущерба она забрала свое заявление.

- Сейчас Дмитрий Кузнецов вместе с командой музыкантов находятся на гастролях, - пояснил адвокат. - А мы готовим жалобу в Краснодарский краевой суд на незаконность привлечения его к административной ответственности.

В пресс-службе ГУ МВД по краю подтвердили информацию о том, что полиция Краснодара не нашла состава преступления в действиях музыканта.