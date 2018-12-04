Новости

В Совфеде рассказали об ответе Украине в случае ареста российских активов 18:24
Росздравнадзор сможет проводить контрольные закупки 18:23
ДНР предложила Украине провести обмен пленными 18:10
Актера из сериала "Универ" похоронят в Воронеже 18:05
"Спартак" обжалует в КДК удаление Рассказова 17:59
В Оренбуржье произошла утечка из нефтепровода 17:59
В Ульяновске задержан бывший вице-премьер облправительства 17:55
Можно ли спрятать дефекты кузова авто под строительной шпаклевкой 17:46
Видео: Жители Башкирии спасли попавшего в реку лосенка 17:45
Названы регионы, где чаще всего пишут Деду Морозу 17:43
Памятник неизвестному советскому летчику установлен в Испании 17:38
В Новой Москве появятся 450 км новых магистральных дорог 17:37
ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики 17:19
В Краснодаре не стали возбуждать уголовное дело против Хаски 17:17
На Урале мужчина умер в приемном покое больницы 17:10
Дельфинам понравился мультик "Губка Боб" и передача "Планета Земля" 17:09
Косачев ожидает встречи с главой международного комитета ЕП до выборов 17:07
Видео: Tesla "подставила" своего хозяина 17:01
Банкоматы для снятия денег в полевых условиях покажут в Подмосковье 16:48
Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий 16:41
Путин наградит добровольцев 16:40
Сезон 2019/2020 РПЛ начнется 14 июля 16:39
Кремль: Визит премьера Греции завершит период неспокойных отношений с РФ 16:31
Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше 16:31
Прибавить GAC. Как китайская автокомпания победит российские стереотипы 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 17:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре не стали возбуждать уголовное дело против Хаски

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Виолетта Стурит/ТАСС Фото: Виолетта Стурит/ТАСС
Фото: Виолетта Стурит/ТАСС

Краснодарская полиция вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) по статье 167 УК РФ (повреждение чужого имущества), не найдя состава преступления в действиях музыканта. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал адвокат артиста Алексей Аванесян.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах

- Это справедливое решение, - отметил адвокат. - С просьбой не возбуждать уголовное дело по данному факту к полицейским обратилась также потерпевшая. Материальный и моральный вред в полном объеме владелице поврежденного автомобиля взялся компенсировать известный кубанский ресторатор.

Напомним, Дмитрий Кузнецов был задержан полицейскими вечером 21 ноября. После отмены концерта в краснодарском зале "Арена Холл" музыкант появился на одной из центральных улиц города, где собрались его поклонники, забрался на крышу автомобиля и начал петь одну из своих песен.

За мелкое хулиганство и за отказ от медицинского освидетельствования Хаски получил в общей сложности 15 суток административного ареста, но по решению суда был освобожден через четверо суток. Заявление о порче имущества подала в полицию хозяйка машины, которая сообщила, что у автомобиля повреждена крыша и разбито лобовое стекло. После компенсации ущерба она забрала свое заявление.

- Сейчас Дмитрий Кузнецов вместе с командой музыкантов находятся на гастролях, - пояснил адвокат. - А мы готовим жалобу в Краснодарский краевой суд на незаконность привлечения его к административной ответственности.

В пресс-службе ГУ МВД по краю подтвердили информацию о том, что полиция Краснодара не нашла состава преступления в действиях музыканта.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Загрузка улиц существенно снизится благодаря новым правилам парковок
Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед праздниками
В Армении обнаружен "черный ящик" разбившегося Су-25
Правительство Франции вводит мораторий на повышение цен на топливо
Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год