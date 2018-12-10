СМИ обнародовали последние слова убитого саудовского журналиста

"Я не могу дышать" - такими были последние слова убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, сказанные им непосредственно перед смертью.

Расшифровка записи попала на телеканал CNN предположительно от источника в турецких спецслужбах, которые занимаются расследованием этого громкого дела.

Напомним, что журналист, критиковавший политику официального Эр-Рияда и особенно его участие в военном конфликте в Йемене, был зверски убит в саудовском консульстве 2 октября, куда пришел, чтобы забрать документы о разводе с женой для заключения нового брака. При этом невеста журналиста, который с 2017 года проживал в США и работал на The Washington Post, безуспешно дожидалась его у дверей дипмиссии королевства.

По сообщению источника американского телеканала, расшифровка записи происходившего в саудовском консульстве показывает, что убийство журналиста было преднамеренным и для его осуществления в Стамбул прибыла группа из 15 силовиков-ликвидаторов. Кроме того, непосредственно во время убийства было сделано несколько телефонных звонков, как полагают турецкие спецслужбы, от руководителя группы саудовским чиновникам в Эр-Рияде.

Согласно CNN, на записи слышно, как Хашкаджи оказывает сопротивление, а затем убийцы "расчленяют его тело".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал Саудовскую Аравию выдать подозреваемых по этому делу. 5 декабря Анкара потребовала от властей королевства экстрадировать в Турцию двух приближенных наследного принца Мохаммеда бен Салмана в рамках расследования убийства. В ответ министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в воскресенье заявил о том, что "Эр-Рияд не выдает сограждан".