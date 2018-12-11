АвтоВАЗ отзывает более 41 тысячи Lada Vesta из-за шин

АвтоВАЗ разработал программу добровольного отзыва 41 507 автомобилей Lada Vesta из-за отсутствия сертификата на размер основных и запасных шин. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с июля 2017 года по декабрь 2018 года.

"Причиной является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована", - говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцы автомобилей, попадающих под отзыв, получат сообщения от АвтоВАЗа в письменном виде или по телефону. Также список VIN-кодов опубликован на сайте Росстандарта. Машины нужно будет предоставить в ближайший дилерский центр, сотрудники которого покрасят диск запасного колеса. Работы будут проводиться бесплатно.

Не так давно АвтоВАЗ отзывал более 1,7 тысячи автомобилей Kalina, Granta и Priora. Выяснилось, что в машинах рулевое колесо и размещенная в нем подушка безопасности могут не соответствовать комплектации и не сочетаться, что приведет к неправильному срабатыванию подушки.

Кстати, Lada Vesta вошла в тройку самых продаваемых легковых и коммерческих авто России.