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11.12.2018 12:27
Рубрика: Легковые авто

Беспилотники научат автоматически пропускать "скорую"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На скоростной автодороге М-11 "Москва - Санкт-Петербург" испытают важную функцию беспилотных автомобилей - заранее узнавать о приближении и автоматически пропускать скорую помощь и автомобили других экстренных служб. О такой возможности, со ссылкой на НТИ "Автонет", сообщает РИА Новости.

Также планируется провести испытание и других сервисов на базе технологии V2X (Vehicle-to-Everytning), позволяющей автомобилям обмениваться друг с другом информацией. А также инфраструктуры для поддержки движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство городских новостей "Москва"
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По словам советника руководителя НТИ "Автонет" Романа Малкина, в будущем технология распознавания приближения "скорой" станет обязательной для беспилотных автомобилей.

Благодаря этому время прибытия автомобиля экстренной службы может сократиться на 20 процентов. Сигнал от скорой помощи автоматически будет передаваться всем впереди идущим "подключенным" автомобилям и беспилотникам через системы связи V2X. Внедрить эту технологию планируется до 2025 года.

Постановление правительства о проведении эксперимента с беспилотниками было подписано в ноябре. Документ предполагает проведение испытаний на трассе М-11, а также в Татарстане и Москве.

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#беспилотники