Что больше всего подешевело и подорожало в ноябре в Беларуси

Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в ноябре. Среди продуктов питания заметнее всего подешевели цитрусовые (на 9,08%), горох и фасоль (на 2,86%), соленая и копченая рыба, лососевая икра (на 2,33%), сухофрукты (на 2,32%).

Лидеры в рейтинге подорожавших товаров - свежие огурцы (на 44,26%) и свежая белокочанная капуста (18,63%). Овощи в целом подорожали на 15,36%. Стал дороже также виноград и свежие помидоры - на 14,32% и 12,38% соответственно.

Обувь подешевела на 3,31%, одежда - на 0,08%. Цены на мебель снизились на 1,41%. Что касается услуг, то в среднем они подешевели на 0,04%. Самым заметным оказалось увеличение платы за автостоянку - на 3,92%.

Табачные изделия стали дороже на 0,61%, алкогольные напитки - на 0,56%. Бензин и прочие виды топлива выросли в цене на 1,81%. Как сообщалось, инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,6%, передает БЕЛТА.