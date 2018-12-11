Ford запатентовал ремень безопасности с подогревом

На сайте Бюро по патентам и товарным знакам США появилась заявка на любопытное изобретение. В Ford разработали ремень безопасности с подогревом.

Элементы питания вмонтированы в сами лямки ремня. После того, как пассажир или водитель пристегиваются, включается подогрев. В компании разработали несколько вариантов устройства с разными пряжками и ремнями.

Насколько будет востребована такая опция, неизвестно. Возможно, она станет актуальной в межсезонье. Зимой прочувствовать обогрев через теплые пуховики и шубы вряд ли удастся.

Недавно Ford удивил автовладельцев своим исследованием, целью которого было выяснить, насколько серьезную опасность представляют упавшие на дорогу листья. Кроме того, в компании активно работают над устранением любых стойких запахов в своих новых автомобилях.