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11.12.2018 14:09
Рубрика: Легковые авто

Ford запатентовал ремень безопасности с подогревом

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Ford Фото: Ford.
Фото: Ford.

На сайте Бюро по патентам и товарным знакам США появилась заявка на любопытное изобретение. В Ford разработали ремень безопасности с подогревом.

Фото: www.autoblog.com
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Элементы питания вмонтированы в сами лямки ремня. После того, как пассажир или водитель пристегиваются, включается подогрев. В компании разработали несколько вариантов устройства с разными пряжками и ремнями.

Насколько будет востребована такая опция, неизвестно. Возможно, она станет актуальной в межсезонье. Зимой прочувствовать обогрев через теплые пуховики и шубы вряд ли удастся.

Недавно Ford удивил автовладельцев своим исследованием, целью которого было выяснить, насколько серьезную опасность представляют упавшие на дорогу листья. Кроме того, в компании активно работают над устранением любых стойких запахов в своих новых автомобилях.

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#Ford