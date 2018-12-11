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11.12.2018 16:18
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ наладит сборку турбодизеля Volkswagen

Текст: Валерий Карташов
Фото: Борис Захаров / РГ Фото: Борис Захаров / РГ
Фото: Борис Захаров / РГ

Минпромторг, "Группа ГАЗ" и правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании производств новых и модернизированных автомобилей на базе предприятий "Группы ГАЗ".

В рамках СПИКа запланированы инвестиции свыше 20 млрд рублей в создание высокотехнологичных производств новых моделей с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом. Документ подписан на десять лет - до 2028 года, при этом на предприятиях "Группы ГАЗ" планируется создать свыше 1800 рабочих мест.

Фото: Пресс-служба МАЗ.
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В планах - организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков, а также локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV.

Как сообщает портал Drom.ru, "легкий дизельный двигатель" - это мотор Volkswagen 2.0 TDI с турбонаддувом серии ЕА189. Максимальная мощность силового агрегата составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент 340 Нм достигается в диапазоне 1600-2250 об/мин.

Немецкий мотор скоро получит "ГАЗель Next", агрегатированная новой 6-ступенчатой "механикой" собственной разработки.

Фото: YouTube
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Сборку ЕА189 должны наладить на мощностях Ярославского моторного завода, уровень автоматизации которого достигает 90%. В конце прошлого года "Автодизель" "Группы ГАЗ" получил "Премию качества" компании Daimler AG. ЯМЗ изготавливает высококачественные компоненты двигателей для Mercedes-Benz Sprinter Classic "газовской" сборки.

Как отмечает пресс-служба марки, "разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения".

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#ГАЗ