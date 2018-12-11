ГАЗ наладит сборку турбодизеля Volkswagen

Минпромторг, "Группа ГАЗ" и правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании производств новых и модернизированных автомобилей на базе предприятий "Группы ГАЗ".

В рамках СПИКа запланированы инвестиции свыше 20 млрд рублей в создание высокотехнологичных производств новых моделей с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом. Документ подписан на десять лет - до 2028 года, при этом на предприятиях "Группы ГАЗ" планируется создать свыше 1800 рабочих мест.

В планах - организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков, а также локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV.

Как сообщает портал Drom.ru, "легкий дизельный двигатель" - это мотор Volkswagen 2.0 TDI с турбонаддувом серии ЕА189. Максимальная мощность силового агрегата составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент 340 Нм достигается в диапазоне 1600-2250 об/мин.

Немецкий мотор скоро получит "ГАЗель Next", агрегатированная новой 6-ступенчатой "механикой" собственной разработки.

Сборку ЕА189 должны наладить на мощностях Ярославского моторного завода, уровень автоматизации которого достигает 90%. В конце прошлого года "Автодизель" "Группы ГАЗ" получил "Премию качества" компании Daimler AG. ЯМЗ изготавливает высококачественные компоненты двигателей для Mercedes-Benz Sprinter Classic "газовской" сборки.

Как отмечает пресс-служба марки, "разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения".