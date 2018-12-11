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11.12.2018 19:51
Рубрика: Спорт

Юноши "Локомотива" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив "Шальке"

Московский "Локомотив" вышел в плей-офф юношеской Лиги чемпионов. Это стало известно после того, как "железнодорожники" разгромили в Бохуме сверстников из немецкого "Шальке-04" со счетом 4:1. Голы у москвичей забили Алексей Миронов, Николай Поярков, Владислав Карапузов и Тимур Сулейманов.

Фото: REUTERS/ Albert Gea
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Набрав 10 очков, "Локомотив" занял второе место, опередив турецкий "Галатасарай" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Матчи 1/16 финала пройдут уже весной. Соперник российской команды определится позже.

Напомним, взрослый "Локомотив" шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов потерял за два тура до конца группового турнира. Впрочем, у них остается возможность выйти в следующий этап Лиги Европы. Для этого во вторник вечером москвичам необходимо обыграть тот же "Шальке-04" в Гельзенкирхене и надеяться на осечку "Галатасарая" в домашней встрече с немотивированным "Порту".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Лига чемпионов 2018/2019
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