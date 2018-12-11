Какие масштабные проекты в местном самоуправлении ожидаются в Беларуси

При всей важности региональных мероприятий в форматах тренингов и круглых столов Беларусь, убежден председатель Совета Республики Михаил Мясникович, готова работать "над более масштабными программами и проектами". Более того, республика, уточнил парламентарий, заинтересована в более масштабных проектах с Европой в местном самоуправлении. Об этом он заявил, выступая на семинаре по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов.

Мясникович напомнил, что в сегменте местного самоуправления сотрудничество Минска с Советом Европы развивается в двух плоскостях: с Конгрессом местных и региональных властей (КОРЛИП) и Департаментом по демократическому управлению Генерального директората по демократии. Однако, настаивает он, этого недостаточно для того, чтобы сотрудничество стало системным и действительно высокоэффективным. И в Беларуси к такому формату кооперации уже готовы, подчеркнул Мясникович, напомнив, что именно об этом шла речь осенью текущего года во время встречи Александра Лукашенко с председателем КОРЛИП Гудрун Мослер-Тернстрем.

Белорусский спикер обратил внимание, что тема нынешнего семинара свидетельствует о том, что у сторон очень много точек соприкосновения и общих интересов. Статус приглашенных наблюдателей в Конгрессе местных и региональных властей имеют Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Фонд имени Льва Сапеги. "Сильное и самостоятельное самоуправление и полноценное законодательство в этой сфере - база для формирования эффективного гражданского общества и один из основных элементов социально-экономической стабильности в государстве", - уверен Мясникович, передает БЕЛТА.

Кстати, Верхняя палата парламента по договоренности с Конгрессом местных и региональных властей СЕ пригласила для участия в семинаре лучших экспертов по вопросам местного самоуправления, в том числе развития ассоциаций местных Советов.

По итогам обсуждений будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности таких ассоциаций в Беларуси, которые уже существуют в Могилевской и Гродненской областях. Взаимодействие в данном формате, уточняет агентство, "направлено на координацию деятельности местных Советов депутатов в развитии территориальной, финансово-экономической, организационной и правовой основ местного самоуправления".