В Минске предложили разрешить безвизовый въезд в Беларусь через Россию

Посещение Беларуси зарубежным гостям могут разрешить по безвизу и через областные аэропорты Бреста и Гродно и даже - через Россию. О возможном внесении столь радикальных изменений в указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" сообщил 11 декабря представитель МИД РБ Александр Ганевич на круглом столе в белорусском парламенте.

Дипломат уточнил, что речь идет о "планах сделать аэропорты в Бресте и Гродно для безвизового прилета, как в Национальном аэропорту Минск. При следующих изменениях по указу, которые будут вноситься, мы планируем обсуждать этот вопрос", - сказал он. По его словам, у местных властей уже проявлен интерес к данному проекту, который будет рассмотрен в ближайшее время.

Что касается возможности разрешить взъезд в синеокую по 30-дневному безвизу через все пункты пропуска, то в перспективе это тоже может стать реальностью, допускает дипломат. Он не исключил, что после того, как заработает соглашение по взаимному признанию виз с РФ, к этому вопросу эксперты смогут вернуться.

Будет прорабатываться вопрос, добавил он, чтобы распространить действие указа на иностранцев, прибывающих и из России. Сейчас порядок безвизового передвижения через аэропорт, напомнил Ганевич, не распространяется на лиц, прибывающих в РБ рейсами из РФ, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку эти маршруты являются внутренними и пограничный контроль на них не осуществляется, передает БЕЛТА.

Предлагается также объединить безвизовые зоны Брестского и Гродненского регионов. Таким образом, турист, приезжая в Брест без визы, сможет беспрепятственно продолжить путешествие в Гродно. Правда, пока такой возможности нет, резюмировал мидовский чиновник.

