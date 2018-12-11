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11.12.2018 12:10
Рубрика: Экономика

Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ

Текст: Александра Воздвиженская
В правительстве не обсуждается обязательная установка приборов учета газа для населения, тем более за счет самих граждан. Более того, эта тема вообще не поднималась на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом "Российской газете" сообщил представитель Козака Илья Джус. Профильным ведомствам всего лишь дано поручение проработать возможность введения "умных" счетчиков на газ.

Фото: Depositphotos.com
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Сейчас никакие "умные" счетчики на ресурсы для населения не являются обязательными к установке в силу ряда причин, в том числе технического характера. Однако дальше всего с установкой таких приборов продвинулись в части учета электроэнергии.

Законопроект об "умных" счетчиках на свет сейчас находится в Госдуме и ожидает второго чтения. Если его примут, то обязательной установка такого прибора станет с 2021 года, следует из последней редакции поправок, о которой рассказывала на конференции в "РГ" замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. Платить за его установку будут поставщики электроэнергии, а цену прибора заложат в тариф на длительный срок, чтобы потребитель не почувствовал роста платы.

Аналогичную интеллектуальную систему учета в области воды и газа в правительстве обсуждают давно, в частности, предлагалось переложить бремя установки счетчиков на ресурсоснабжающие организации.

Фото: РИА Новости
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В отношении учета тепла предложения в основном сводятся к другому - созданию условий для самостоятельной установки счетчиков для экономии на потреблении, а также закладыванию таких систем учета на этапе строительства новых домов.

Что касается газовых счетчиков, то их "умные" аналоги, по данным "Коммерсанта", уже работают на крупных предприятиях. Чтобы оборудовать многоквартирные дома такими приборами, потребуется около 130 миллиардов рублей. Стоимость одного счетчика оценивается в пять тысяч рублей.

Экономика ЖКХ
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