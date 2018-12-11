Отец Бутиной рассказал о возможной сделке со следствием

Задержанная в США Мария Бутина намеревается изменить свое заявление о непризнании вины в уголовном деле, чтобы пойти на сделку со следствием. Ее обвиняют в шпионаже.

Россиянку задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Суд удовлетворил совместное ходатайство прокуроров и адвокатов с предложением "изменить" заявление подозреваемой о признании вины. Слушания назначены на 12 декабря, передает ТАСС.

Ранее гражданка РФ отозвала прошение о полном или частичном снятии с нее обвинений.

Отец Марии Валерий Бутин заявил, что не осведомлен об анонсированной прокуратурой и адвокатами сделки его дочери со следствием. Он также добавил, что пять месяцев заключения, три из которых - в одиночной камере, не могли не сказаться отрицательно на ее психическом и физическом состоянии.

Напомним, Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Федеральная прокуратура США обвинила россиянку в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, а также в работе на российские спецслужбы. Это произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки.