Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений

Гражданка РФ Мария Бутина, находящаяся под арестом в США, отозвала прошение о полном или частичном снятии с нее обвинений. Россиянка направила в суд соответствующее уведомление.

Стороны защиты и обвинения ведут переговоры по поводу потенциального урегулирования обвинений, передает ТАСС. Судья столичного округа Колумбия Таня Чаткэн постановила перенести дату следующих статусных слушаний по делу Бутиной с шестого на 19 декабря в обмен на отзыв прошения.

Напомним, 30-летняя Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Федеральная прокуратура США обвинила россиянку в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, а также в работе на российские спецслужбы. Это произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянке по совокупности обвинений грозит 15-летний срок тюремного заключения. Женщина, впрочем, заявляет о своей невиновности.

Ранее Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения Марии Бутиной и перевести ее под домашний арест до начала процесса. Таким образом, было отклонено ходатайство адвоката россиянки Роберта Дрисколла.

Мария Бутина приехала в США на учебу. Весной этого года она закончила Американский университет, в котором изучала международные отношения.

В МИД РФ неоднократно требовали закрыть инициированное властями США уголовное дело против россиянки. На Смоленской площади полагают, что преследование Бутиной объясняется политическими мотивами.