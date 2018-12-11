Песков осудил решение Украины прекратить договор о дружбе с РФ

Непродление Украиной договора о дружбе с Россией пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуважением Киева к украинцам. Он подчеркнул, что русских и украинцев связывают "узы родственных и братских отношений", несмотря на последние трудности в отношениях между странами.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона сожалеет о столь опрометчивом решении украинских властей, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе двух стран. Действие документа прекращается с первого апреля 2019 года. В Совфеде данный инцидент назвали очередным "самострелом" Киева. Прежде всего, договор закреплял границы между соседними государствами.