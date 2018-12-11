Рассекречен салон Nissan Kicks, который должен добраться до России

Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster готов выйти на индийский рынок. 14 декабря местное представительство японской компании объявит старт предзаказов на перспективную модель. Российским автолюбителям эта новость интересна потому, что компактный SUV со временем должен добраться и до нас. Пока же индийские СМИ раскрывают все новые подробности об автомобиле. На этот раз им удалось рассекретить интерьер местной спецификации Kicks.

Как выяснилось, салон у машины исполнен в двух цветах - черном и коричневом. На темном фоне выделяются дефлекторы воздушной вентиляции в серебристой оправе. Передняя панель, дверные карты, рулевое колесо и селектор переключения передач отделаны кожей. У водителя будет центральный подлокотник.

Восьмидюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы слегка вынесен над центральной консолью. Под ним расположены шайбы управления климат-системой, еще ниже - кнопка запуска и остановки двигателя, USB-разъем и зарядное гнездо на 12 В. В комбинации приборов будет два цифровых экрана - для вывода показаний спидометра и данных бортового компьютера. Они расположатся между аналоговыми шкалами тахометра и указателя уровня топлива.

Как отмечает IndianAutosBlog, передние сиденья получат 6-позиционную ручную регулировку. В список опций войдут круиз-контроль, система помощи при старте на подъеме и режим вождения Eco. Светодиодные фары будут настраиваться автоматически, а передние "противотуманки" смогут слегка "поворачивать" вместе с рулевым колесом.

Что касается моторной гаммы, то индийский Kicks позаимствует ее у Renault Duster. Так, машину будут оснащать бензиновым полуторалитровым двигателем H4K мощностью 106 л.с., совмещенным с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и таким же по объему дизельным агрегатом K9K с отдачей в 110 л.с., в пару к которому пойдет уже 6-ступенчатая "механика". Автоматическая трансмиссия на данный момент не предусмотрена.

По данным индийских СМИ, кроссовер будет стоить от 950 тысяч до 1,5 млн индийских рупий, что эквивалентно сумме от 880 тысяч до 1,39 млн рублей. В России Nissan Kicks на широко используемой у нас платформе B0 обязательно появится. Источник в представительстве Nissan подтвердил "РГ" большой интерес к новинке, но посетовал, что для вывода модели на российский рынок и ее адаптации к нашим условиям потребуется время. Предполагалось, что кроссовер займет место седана Nissan Almera на конвейере АвтоВАЗа уже в этом году, однако на данный момент этого не произошло.