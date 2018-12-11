На двух линиях метро Москвы восстановлено движение

На Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях столичного метрополитена движение поездов введено в график после технических сбоев.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, на фиолетовой ветке поезда задерживались из-за высадки двух составов из-за удержания дверей. "Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места", - комментируют в пресс-службе. - Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы. Такие проверки могут проводиться с полным снятием состава с линии, что отрицательно сказывается на графике, а как следствие - на заполненности последующих поездов".

На зеленой линии движение приостанавливалось из-за того, что один из поездов по техническим причинам пришлось убрать с линии, сейчас он проходит проверку.

Как подтверждают пассажиры в социальных сетях, сейчас по обеим веткам можно передвигаться спокойно.