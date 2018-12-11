Таксисты взвинтили цены во время коллапса в московском метро

Жители Москвы, опоздавшие на работу из-за сбоя в метро, пожаловались на таксистов, резко взвинтивших цены.

В одном из популярных пабликов выложили скриншот приложения "Яндекс.Такси", где получасовую поездку оценили в 1 300 рублей. Хотя при обычных условиях за аналогичный маршрут просили в четыре раза меньше. Представители компании-перевозчика объяснили, что алгоритм программы сам включает повышающий коэффициент. Это происходит, когда в одном районе заказов становится больше, чем самих машин.

- Тарифы в Москве мы не меняли, - заявили корреспонденту "РГ" в пресс-службе "Яндекс.Такси". - Повышающий коэффициент - вынужденная мера. Она позволяет вызвать машину тем, кому нужно уехать максимально срочно.

В этих условиях представители "Яндекса" постарались вывести на южное направление как можно больше машин партнерских таксопарков, чтобы убрать коэффициент. В "Яндексе" также отметили, что пользователи приложения могут включить уведомление о снижении цен.