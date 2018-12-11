Сибирской отшельнице доставили продукты и подарили щенка

Вертолет доставил продукты и корм для домашних животных сибирской отшельнице Агафье Лыковой.

Помощь единственной оставшейся в живых представительнице семьи старообрядцев, ушедших в глухую хакасскую тайгу еще в 1930-х, решил оказать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Это случилось после того, как "РГ" рассказала об отчаянном обращении Лыковой к красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову.

Отшельница позвонила ему накануне по спутниковому телефону и пожаловалась на то, что у нее заканчивается провизия и нечем кормить коз. Тогда и было принято решение отправить в тайгу вертолет с гуманитарной помощью.

Вертолет вылетел сегодня в полдень по местному времени. В винтокрылую машину загрузили десять тюков (300 кило) сена, 350 килограммов комбикорма для коз и 140 кило для кур, центнер муки, 50 кило перловой и ячневой крупы, а также по десять кило риса, гречки, пшена, гороха. Отшельнице отправили еще и капусту, лук, виноград и гранаты, два десятка батареек, трехлитровый чайник и ковшик.

Как сообщили "РГ" в администрации области, губернатор Кузбасса лично сопровождает груз. Он подарил отшельнице щенка и распорядился заменить окна в ее доме - из них отчаянно дует. А Агафья Лыкова пожаловалась ему на больную руку (на борту был врач, он осмотрел женщину и оставил ей различные мази) и рассказала, что ей досаждает медведь.

Вместе с губернатором вылетел в Хакасию глава Таштагольского района Владимир Макута. Несколько лет назад он рассказал корреспонденту "РГ", как впервые сопровождал на таежную заимку прежнего главу области Амана Тулеева.

- Осенью 1997-го в Шории сильно горела тайга, и мы никак не могли найти очаг пожара. Ну и во время очередного облета территории вместе с губернатором я ему и говорю: "Тут всего минут пятнадцать - и мы у Агафьи", - делился воспоминаниями Макута. - Тогда и залетели к ней. И они как остановились с Аманом Гумировичем на тропинке, так часа полтора проговорили. С тех пор Агафья регулярно писала ему письма. Передавала их через военных: когда запускают ракеты в космос, в тех местах как ступени раз падают.

По словам Владимира Макуты, живет отшельница в спартанских условиях. Много работает. Ловит и заготавливает рыбу, садит огород. И очень много молится. В Таштаголе у нее есть родственники, которые ей тоже помогают, передают гостинцы. А в последнее время на заимку приезжали студенты одного из московских вузов, чтобы накосить сена, дров да ореха заготовить. Но она всегда ждет того, кто помогал бы ей по хозяйству постоянно. Только вот такого помощника нет.

- Мы несколько раз предлагали Агафье Карповне переехать в Килинск Таштагольского района, где у нее тоже есть родственники, - рассказал Макута. - Или в старообрядческом селе Воробьево есть для нее домик. Но она никуда уезжать не соглашается. Считает, что тятенька наказал ей жить в тайге. И продолжает нести это послушание. Во сколько обходится помощь ей, мы не считали. Но практически всегда навещаем ее по пути. Например, во время наблюдательных полетов в пожароопасный период. Некоторые считают, что отшельницу избаловали. А другие - наоборот, что это милосердие, помощь человеку, который оказался волею судьбы в таких вот непростых условиях.