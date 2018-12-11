Крупнейший автозавод в СКФО уличили в неуплате налогов

В Черкесске следователи уличили автомобильную компанию "Дервейс" в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 319 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ.

Как сообщает региональное управление СК России, подозреваемые умышленно с 2014 по 2016 годы предоставили ложные сведения - о наличии права на налоговый вычет по НДС на общую сумму более 319 миллионов рублей. В ходе выездной налоговой проверки установлено, что АК "Дервейс" имело связи с организациями фирмами-однодневками.

"Движение денежных средств по расчетным счетам носило "транзитный" характер, операции по счету сведены к поступлению денежных средств от одних организаций и перечислению на счета другим в течение нескольких дней, либо переведены на пополнение специального корпоративного счета с последующим снятием средств через банкомат", - говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования уголовного дела проводятся допросы свидетелей и назначен ряд судебных экспертиз.

Отметим, что завод "Дервейс", заработавший в 2003 году, является крупнейшим производителем автомобилей на Северном Кавказе. Изначально в Черкесске производили внедорожники Cowboy на румынском шасси ARO. Затем появились модели Shuttle, Aurora, Antelope, Land Crown, Saladin и Plutus. В 2007 году стали выпускать китайские легковые машины: Lifan, Geely, Chery, Haima и Great Wall. Однако в начале нынешнего года Китайская компания Brilliance заявила, что прекращает отношения с заводом в Черкесске, где собирались кроссоверы V5, а также седаны H230 и H530.

"Если в будущем мы будем собирать машины в России, то уже не на "Дервейс". Мы работали с этим заводом почти пять лет, но компания не смогла войти в число тех предприятий автопрома, которые получают поддержку государства. Поэтому сейчас мы рассматриваем вариант сотрудничества с другим российским заводом", - рассказал "РГ" исполнительный директор российского представительства Йон Цзин.