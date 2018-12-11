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11.12.2018 10:58

Сенаторы почтили минутой молчания память Людмилы Алексеевой

Текст: Галина Мисливская

Члены Совета Федерации почтили минутой молчания память скончавшейся в субботу правозащитницы Людмилы Алексеевой. С таким предложением выступила в ходе пленарного заседания председатель палаты Валентина Матвиенко.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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"Сегодня в Москве, в нашей стране проходит прощание с руководителем правозащитного движения, руководителем Московской Хельсинской группы, человеком, который всю свою жизнь посвятил защите прав человека. Человеком мужественным, смелым, подвергавшимся гонениям, но не изменившим ни разу своим принципам и своей позиции", - сказала глава Совфеда.

"Я прошу вас почтить минутой молчания память Людмилы Михайловны Алексеевой", - добавила она.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Прощание с ней проходит в эти минуты в Центральном доме журналиста. Гражданская панихида продлится до 13:00, затем, как сообщил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, состоится кремация. Прах покойной будет захоронен на Троекуровском кладбище.

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