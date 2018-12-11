СМИ: Трамп начал реально опасаться импичмента

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что он может быть привлечен к судебной ответственности после того, как демократы, победившие на промежуточных выборах в нижнюю палату конгресса, в начале 2019 года возьмут контроль над ней. Об этом в понедельник CNN сообщил источник, близкий к главе Белого дома.

По словам источника, Трамп рассматривает импичмент как "реальную угрозу", однако не уверен, что он произойдет. Одновременно с этим помощники американского лидера на условиях анонимности признались телекомпании, что единственную реальную угрозу президенту в настоящее время представляют нарушения, связанные с выплатами "денег за молчание" в ходе предвыборной кампании предполагаемым любовницам Трампа, которые якобы с его санкции производил бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн.

Разговор об импичменте усилился в последние дни после того, как прокуратура Южного округа Нью-Йорка дала понять, что Коэн, добивающийся значительного послабления тюремного срока, пошел на сделку со следствием и подтвердил факт данных выплат. Бывший адвокат, которому за финансовые и иные правонарушения грозит до 80 лет тюрьмы, сообщил следствию, что действовал по прямому указанию Трампа в период его предвыборной кампании и платил "за молчание" двум порнозвездам - Сторми Дэниелс и Карен Макдугал. Прокуроры не намерены делать послабления для Коэна и полагают, что он должен получить "суровый приговор" за преступления, которые он совершил, включая нарушения в финансировании избирательной кампании в виде выплат этим двум женщинам, а также налоговое мошенничество и дачу ложных показаний под присягой во время предварительного следствия.

Демократы в конгрессе в этой связи заявили о том, что Трамп "совершил явное преступление и может быть отправлен в тюрьму, когда закончится срок его пребывания в Белом доме". Новый глава юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер, уже дал понять, что эти обвинения, если они будут доказаны, будут представлять собой "неоспоримые преступления". Сенатор-демократ Крис Кунс подтвердил в понедельник, что главе Белого дома может быть предъявлено обвинение после того, как он покинет свой пост.

Напомним, что параллельно с прокуратурой, конгрессом и ФБР свое расследование в отношении предвыборной кампании нынешнего главы американской администрации и его окружения ведет комиссия специального прокурора Роберта Мюллера. За 18 месяцев работы спецкомиссия так и не смогла собрать необходимых доказательств относительно возможного сговора Трампа с Москвой, что потенциально могло бы привести к его импичменту. Между тем уже в самое ближайшее время Мюллер должен представить свои выводы и предложения конгрессу.

В Белом доме между тем полагают, что проблема финансирования избирательной кампании Трампа, включая его "выплаты за молчание", не выглядит как основание для вынесения импичмента президенту двухпартийной палатой конгресса. Сам Трамп полагает, что даже в случае гипотетического вынесения предложения об импичменте нижней, ставшей "демократической", палатой конгресса, это решение не поддержат сенаторы. Напомним, что республиканцам удалось удержать контроль над сенатом после ноябрьских промежуточных выборов.

В этой связи главную интригу таит тот факт, насколько далеко продвинулись в своем расследовании спецпрокурор Мюллер и его юридическая команда.