В ГИБДД предложили сдавать "город", не зная маршрута

В ГИБДД считают, что нужно "закрыть" информацию о маршруте движения во время экзамена на получение водительских прав. Об этом РИА Новости сообщил начальник отделения экзаменационной работы ведомства Николай Гиляков.

Сейчас на сайте инспекции размещен список утвержденных маршрутов, поэтому автошколы "натаскивают" учеников заранее.

Как отметил Гиляков, в ведомстве предлагают вернуться к старой схеме, которая существовала до 2014 года, когда только экзаменатор знает маршрут.

Он добавил, что маршруты не будут включать аварийно-опасные участки.

Напомним, в конце лета стало известно, что МВД предложило изменить порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Изменения касаются в основном практической части экзамена. В настоящее время после сдачи теоретической части в компьютерном классе автолюбитель сначала демонстрирует свои навыки вождения автоинспектору на так называемой "площадке", а потом выезжает в город.

Правоведы МВД предлагают объединить нормативы "площадку" и "город" в одну практическую часть. Сразу после теории автолюбитель будет выезжать на городские улицы.