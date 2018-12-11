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11.12.2018 22:03
Рубрика: В мире

В Китае задержан бывший канадский дипломат

Текст: Игорь Дунаевский

Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки. Об этом сообщила неправительственная организация "Международная кризисная группа", с которой он сотрудничал и по делам которой приехал в Поднебесную.

Фото: Huawei/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
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"Мы в курсе сообщений о том, что наш старший советник по Северо-Восточной Азии Майкл Ковриг был задержан в Китае... Мы делаем все возможное, чтобы получить дальнейшую информацию о его местонахождении и добиться его немедленного освобождения", - приводит РИА Новости заявление неправительственной организации, которая занимается вопросами глобальной безопасности.

В 2014-2016 годах Ковриг работал в консульском отделе посольства Канады в Китае, а затем – консулом Канады в Гонконге.

Официальных объяснений от Пекина до сих пор не последовало. Однако эксперты связывают задержание с напряженностью в отношениях между Китаем и Канадой. Напомним, в Ванкувере по запросу США была арестована финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. Китайские власти выразили резкий протест и Оттаве, и Вашингтону, потребовав освободить Ваньчжоу, пригрозив в противном случае последствиями.

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