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11.12.2018 10:00
Рубрика: ПДД

В России хотят ввести цифровые водительские удостоверения

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России могут появиться цифровые водительские удостоверения. Их можно будет предъявлять инспектору ГИБДД с помощью смартфона. Об этом, со ссылкой на источник в МВД, сообщило РИА Новости. При этом отказываться от традиционных "бумажных" прав в ведомстве не намерены.

Ранее в МВД опубликовали проект приказа, по которому предполагалось оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств микрочипами. Это могло бы, по мнению ведомства, усилить защиту документов от подделок. Однако проект по внедрению чипов дорогостоящий: до 2024 года на него предполагалось потратить более 35 миллиардов рублей.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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В МВД уже заявляли о том, что уже сегодня инспекторы могут персонализировать водителя с помощью мобильного устройства. По словам начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова, в ведомстве создан "хороший электронный массив данных", который нужно использовать. Инспекторы уже получили более 20 тысяч планшетов с доступом к этой базе. Таким образом, в режиме онлайн можно проверить, получал ли водитель права, не был ли их лишен.

Также в МВД рассматривают идею внести сведения о водителе в электронный паспорт, которые могут начать выдавать с 2021 года.

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#автомобили #ПДД