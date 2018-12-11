В России хотят ввести цифровые водительские удостоверения

В России могут появиться цифровые водительские удостоверения. Их можно будет предъявлять инспектору ГИБДД с помощью смартфона. Об этом, со ссылкой на источник в МВД, сообщило РИА Новости. При этом отказываться от традиционных "бумажных" прав в ведомстве не намерены.

Ранее в МВД опубликовали проект приказа, по которому предполагалось оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств микрочипами. Это могло бы, по мнению ведомства, усилить защиту документов от подделок. Однако проект по внедрению чипов дорогостоящий: до 2024 года на него предполагалось потратить более 35 миллиардов рублей.

В МВД уже заявляли о том, что уже сегодня инспекторы могут персонализировать водителя с помощью мобильного устройства. По словам начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова, в ведомстве создан "хороший электронный массив данных", который нужно использовать. Инспекторы уже получили более 20 тысяч планшетов с доступом к этой базе. Таким образом, в режиме онлайн можно проверить, получал ли водитель права, не был ли их лишен.

Также в МВД рассматривают идею внести сведения о водителе в электронный паспорт, которые могут начать выдавать с 2021 года.