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11.12.2018 10:02
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили реакцию США на отправку Ту-160 в Венесуэлу

В Совете Федерации прокомментировали реакцию госсекретаря США Майка Помпео, который назвал отправку российский Ту-160 в Венесуэлу пустой тратой государственных средств.

"Пусть лучше вспомнит, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков: на все "цветные революции" в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на поддержку различных группировок, в том числе террористического порядка, я имею в виду, в Сирии", - заявил RT первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

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Также он подчеркнул, что Помпео поступил некорректно, оценивая работу правительства другого государства.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, заявил, что Помпео просто озвучил свои страхи. "Сколько они размещают средств ПРО и вооруженных сил на территории Польши  и Прибалтики - на воре и шапка горит", - отметил Шерин.

В понедельник два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России, совершив беспересадочный полет с российских аэродромов, приземлились в Венесуэле. Самолеты пролетели более четверти земного шара.

Еще до приземления Ту-160 Washington Free Beacon обнародовало реакцию представителей Пентагона. По их словам, в Вашингтоне будут внимательно следить за Ту-160, поскольку те способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США
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