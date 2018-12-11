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12.12.2018 00:32
Рубрика: В мире

Военные вступили в перестрелку с напавшим на людей в Страсбурге

Злоумышленник, открывший стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, был ранен в перестрелке с военными. Портал France Info сообщает, что ранее мужчина уже задерживался полицией  за "нарушение закона". Кроме того, стрелок был в списке лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности. Имя и национальность злоумышленника по-прежнему не называются.

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Напомним, выстрелы прозвучали во вторник вечером в историческом центре Страсбурга. Вооруженный автоматом злоумышленник открыл огонь по людям. По последним данным, два человека погибли, еще одиннадцать ранены.

Власти Франции назвали произошедшее терактом, сообщает ТАСС. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование.

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