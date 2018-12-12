12 декабря 2018 года мы отмечаем сразу два юбилея: 25-летие Конституции РФ - в этот день всенародным голосованием был принят обладающий высшей юридической силой или как его еще называют в народе - Главный закон страны.

И одновременно с этим - 25-летие со дня первых выборов 1-го созыва Государственной Думы.

Значение и того, и другого события трудно переоценить. С одной стороны, все, что мы имеем сегодня - от государственного устройства до стандартов соблюдения прав и свобод человека и гражданина - есть результат сделанного осознанно два с половиной десятка лет назад россиянами выбора.

С другой, - реализация на практике написанного на бумаге напрямую зависит от качества работы российского парламента как основополагающего элемента конституционного строя.

И, пожалуй, в первую очередь, от выполнения им не столько даже законодательной функции - в конце концов правом законодательной инициативы обладают не только депутаты с сенаторами, но и глава государства, правительство, региональные законодательные органы власти, а также Конституционный и Верховный суд по вопросам их ведения.

Сколько - от эффективности и профессиональной самоотдачи при исполнении представительной функции.

По Конституции "носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ", а Федеральное Собрание, состоящее из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы - является ключевым представительным и законодательным органом страны.

И в этом смысле, абсолютно неслучаен тренд последних лет, который наблюдается в стенах Думы седьмого созыва - на усиление именно представительной функции. И это по факту не просто правильные слова - к примеру, о важности движения в данном направлении неоднократно говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Но и конкретные шаги и действия руководства нижней палаты парламента.

Здесь и конкретные изменения в действующем законодательстве - в части расширения полномочий народных избранников в сфере защиты интересов избирателей.

И активизация работы депутатов в своих округах в рамках так называемых региональных недель, да и не только.

И выстраивание принципиально иной модели взаимодействия с исполнительной властью - уход от политики соглашательства и "одобрямс", как и спокойного отношения к ведомственном лоббизму, и переход к нормальному рабочему конструктиву, от которого в итоге выигрывают все, а в конечном счете, главным выгодоприобретателем становится простой человек.

И, разумеется, использование в своей деятельности тех форматов, которые позволяют вовлечь в обсуждение того или иного вопроса - что важно, еще на этапе до принятия окончательного решения - максимальное число заинтересованных сторон. И, конечно, прежде всего, речь идет о практике активного проведения парламентских слушаний по вызывающим общественный резонанс темам.

Так было в случае программой реновацией жилья в Москве, когда они, по сути, помогли снизить градус напряженности и стали отправной точкой для существенного изменения подходов к ее реализации.

Так было в ситуации с крайне сложными и неоднозначными пенсионными изменениями в законодательстве. Когда результатом большой общественно-парламентской дискуссии стали конкретные предложения, учитывающие интересы людей.

Естественно, что каждый по-разному оценивает и деятельность всего парламента в целом, и то, как соблюдается в жизни основной закон страны. К слову, некоторым и вовсе могут не нравиться его отдельные положения. И это в общем-то нормально для любой демократической страны и свободного общества.

Более того, наверняка и в том, и в другом случае, есть еще огромное непаханое поле для совершенствования. Но оглядываясь в прошлое, нельзя не признать, что даже при всей имеющейся критике, они выполняют важнейшую государственно образующую функцию. И делают это в общем-то неплохо.

И их, пожалуй, нельзя рассматривать по отдельности - одно неразрывно связанно с другим.

Сильный, авторитетный, профессиональный парламент - это никакой не соперник и не враг исполнительной власти.

Он может, конечно, в теории выступать оппонентом по тем или иным вопросам. Но это, в первую очередь, партнер, с одной стороны, совместно решающий государственные задачи, а, с другой, делающий это, таким образом, чтобы соблюсти интересы того самого российского народа, который и является носителем суверенитета и единственным источником власти в России.