Бестселлеры Hyundai подорожали второй раз за год

Входящие в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России Hyundai Creta и Hyundai Solaris подорожали в декабре этого года на 16-17 тысяч рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Речь идет о новых автомобилях 2019 модельного года. Самая доступная версия компактного кроссовера Hyundai Creta с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 123 л.с. предлагается покупателям за 922 тысячи рублей, максимальная комплектация с двухлитровым двигателем мощностью 149 л.с. обойдется в 1,3 млн рублей.

Седан Hyundai Solaris в начальной комплектации Active доступен за 711 тысяч рублей, а максимальная комплектация Elegance - за 971 тысячу рублей. Оба автомобиля оснащаются бензиновыми двигателями объемом 1,4 (100 л.с.) или 1,6 литра (123 л.с.).

Предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в октябре (тогда оно составило от 15 до 25 тысяч рублей).

За одиннадцать месяцев 2018 года россияне приобрели 62 339 кроссоверов Creta, что на 26% больше, чем годом ранее, а продажи Solaris упали на 4% - до 61 129 автомобилей по состоянию на конец ноября.

Всего за 11 месяцев дилеры марки увеличили прошлогодние показатели продаж на 14 процентов, реализовав 163 194 автомобиля.

Напомним, в этом году средняя цена нового автомобиля в России выросла на 7% и составила 1,42 млн рублей.