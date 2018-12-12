Дорогостоящая химиотерапия вошла в список жизненно важных препаратов

Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Виталия Флека.

Отмечается, что контроль за качеством оказания медицинских услуг онкобольным будет усилен. В понедельник была утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019-2021 годы.

В программе впервые был прописан регламент по направлению "онкология". Упоминается как сама медпомощь в стационарах, так и ее финансирование.

Область лекарственного обеспечения получит 70 миллиардов рублей. Причем, будет осуществляться жесткий контроль за правильным распределением этих средств.

Кроме того, пациенты перестанут ждать своей очереди на оказание медицинской помощи. Отныне крайний срок ожидания составляет 14 дней. Помощник министра здравоохранения России Виталий Флек подчеркнул, что онкобольные не могут ждать лечения месяц, поскольку это чревато последствиями. В программе также оговариваются задачи по раннему выявлению онкозаболеваний.

Согласно утвержденной программе, каждый человек в России может не реже одного раза в год проходить медобследование. Способствовать реализации программы будет памятка, составленная Минздравом, где доступным языком описываются все возможности бесплатного оказания медицинской помощи.