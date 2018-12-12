Финдиректор Huawei выйдет под залог

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, добилась своего освобождения под залог (около 7,5 миллиона долларов США). Гражданка Китая ранее заверила, что не будет никуда уезжать, и останется жить в доме своего мужа в Ванкувере, пока местные власти не примут решение о ее экстрадиции в США. Женщина больна гипертонией и опасается ухудшения самочувствия.

Подозреваемую обязали оплатить расходы на электронный браслет и наблюдение. Она не сможет покидать свой дом после 23-00 и до 06:00 утра. В качестве поручителей могут выступать ее бывшие коллеги, сосед и риэлтор ее мужа. Ей запрещено приближаться к аэропорту Ванкувера и береговой линии.

Суд над Ваньчжоу состоится шестого февраля 2019 года. Как информирует телеканал Global News, Мэн Ваньчжоу освободили под залог, поскольку она "борется с возможной экстрадицией в США".

Мэн Ваньчжоу обвиняют в организации сделок с Ираном в обход американских санкций. У США есть 60 дней, чтобы передать в Канаду дело об экстрадиции, снабженное доказательствами вины.

Напомним, ранее Китай пригрозил "серьезными последствиями" Канаде, где и была задержана финдиректор Huawei по просьбе США.