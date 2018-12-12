Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.

Летчики изучили район полетов, проработали механизмы взаимодействия, а также провели практические тренировки и выполнили полетные задания, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопе заявлял, что тренировки направлены на подготовку к защите страны "от любой возможной агрессии".

10 декабря авиагруппа ВКС России из двух Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального лайнера Ил-62 совершила посадку в международном аэропорту близ Каракаса. Самолеты пролетели более 10 тысяч километров над Баренцевым, Норвежским и Карибским морями, Атлантическим океаном.

В предыдущий раз российские стратегические ракетоносцы бывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года.