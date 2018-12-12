Минск и Астана намерены наращивать промышленную кооперацию

Современные тенденции диктуют необходимость поиска новых форм и направлений в экономике, и в кооперации с Астаной Беларусь устойчиво демонстрирует налаженную систему их достижения. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел РБ Андрей Евдоченко на мероприятии, приуроченном Дню независимости Казахстана.

Особый интерес, по его словам, для братских стран Содружества представляет "сотрудничество в аграрном комплексе, машиностроении, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности". В прошлом году Минск и Астана подписали договор и программу социально-экономического сотрудничества до 2026 года, которые определили стратегические направления взаимодействия. А в целях конкретизации поставленных задач, в этом году подписана и дорожная карта сотрудничества на ближайшие несколько лет.

Кроме того, пояснил Евдоченко, достигнуты практические результаты и в наращивании сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Действенным инструментом координации стала межправительственная комиссия по торгово-экономическому взаимодействию.

Замминистра обратил внимание и на "положительную динамику в двусторонней торговле". В Минске ожидают, что в нынешнем году "ее объем превысит $1 млрд", сообщил Евдоченко, подчеркнув, что "Казахстан является для Беларуси по-настоящему братской страной. Оба государства тесно взаимодействуют на международных площадках, что позволяет продвигать инициативы общемирового значения и находить общие подходы к решению сложных задач современности".

В Астане, в свою очередь, видят большие перспективы сотрудничества с Беларусью и в транспортно-логистической сфере. Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, на которого ссылается агентство, обратил внимание, выступая на пресс-конференции, что обе страны включены в железнодорожную схему контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай. "Благодаря модернизации транспортной инфраструктуры и диверсификации транспортных коридоров Казахстан становится ведущим логистическим хабом в Центральной Азии", - заявил дипломат.

По его словам, республикой за последние 10 лет "в развитие транспортной отрасли вложено около $30 млрд. Построено более двух тысяч км железных дорог, реконструировано 19,5 тысяч км автомобильных дорог, увеличены портовые мощности на Каспии до 25,5 млн тонн, проведена реконструкция в 15 аэропортах", сообщает БЕЛТА.

Дипломат полагает, что необходимо и впредь эффективно использовать транспортный потенциал двух государств, имеющий ключевое значение для развития коридоров между Европой и Азией.