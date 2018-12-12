Минск и Астана намерены наращивать промышленную кооперацию

Особый интерес, по его словам, для братских стран Содружества представляет "сотрудничество в аграрном комплексе, машиностроении, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности". В прошлом году Минск и Астана подписали договор и программу социально-экономического сотрудничества до 2026 года, которые определили стратегические направления взаимодействия. А в целях конкретизации поставленных задач, в этом году подписана и дорожная карта сотрудничества на ближайшие несколько лет.
Кроме того, пояснил Евдоченко, достигнуты практические результаты и в наращивании сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Действенным инструментом координации стала межправительственная комиссия по торгово-экономическому взаимодействию.
Замминистра обратил внимание и на "положительную динамику в двусторонней торговле". В Минске ожидают, что в нынешнем году "ее объем превысит $1 млрд", сообщил Евдоченко, подчеркнув, что "Казахстан является для Беларуси по-настоящему братской страной. Оба государства тесно взаимодействуют на международных площадках, что позволяет продвигать инициативы общемирового значения и находить общие подходы к решению сложных задач современности".
В Астане, в свою очередь, видят большие перспективы сотрудничества с Беларусью и в транспортно-логистической сфере. Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, на которого ссылается агентство, обратил внимание, выступая на пресс-конференции, что обе страны включены в железнодорожную схему контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай. "Благодаря модернизации транспортной инфраструктуры и диверсификации транспортных коридоров Казахстан становится ведущим логистическим хабом в Центральной Азии", - заявил дипломат.
По его словам, республикой за последние 10 лет "в развитие транспортной отрасли вложено около $30 млрд. Построено более двух тысяч км железных дорог, реконструировано 19,5 тысяч км автомобильных дорог, увеличены портовые мощности на Каспии до 25,5 млн тонн, проведена реконструкция в 15 аэропортах", сообщает БЕЛТА.
Дипломат полагает, что необходимо и впредь эффективно использовать транспортный потенциал двух государств, имеющий ключевое значение для развития коридоров между Европой и Азией.