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12.12.2018 12:00
Рубрика: Легковые авто

Назван средний срок владения автомобилем в России

Текст: Яна Шамаева
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Средний срок владения машиной в России по итогам января-ноября этого года составил 57 месяцев или 4,8 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Показатель находится на уровне 2017 года. Минимальным он был в 2008 года - 36 месяцев или 3 года. После этого он увеличивался и за последние 10 лет вырос на 60%, а только в этом году стабилизировался.

Тем временем объем вторичного рынка легковых машин в России в ноябре 2018 года вырос на 2,8% по сравнению с ноябрем прошлого года. За 11 месяцев 2018 года тоже наблюдается рост. За этот период в стране перепродали почти пять миллионов легковушек. Это на 2,7% больше, чем за январь-ноябрь 2017 года.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Более четверти среди перепроданных машин занимают автомобили Lada - 121,4 тысячи авто и падение продаж на 3,9%. Также в тройке лучших оказались Toyota (51,7 тысячи авто) и Nissan (26,8 тысячи). Среди этих марок, напротив, наблюдается рост перепродаж на 4,2 и 9,2% соответственно.

Если брать модели, то тут самыми перепродаваемыми стали Lada 2114, Ford Focus и Lada 2107.

Напомним, ранее Россия стала одним из лидеров рейтинга стран, где покупка и обслуживание кроссоверов наиболее доступны.

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#автомобили