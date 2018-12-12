Новый генпрокурор Нью-Йорка начнет масштабное расследование против Трампа

Новый генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила о намерении провести масштабное расследование против президента США Дональда Трампа, его семьи и окружения.

"Мы будем задействовать каждую область права для расследования президента Трампа и его деловых операций, а также его семьи", - сказала Джеймс, слова которой приводит "Газета.ru".



В частности, расследование будет касаться любых возможных незаконных действий президента США, в том числе связанных с недвижимостью в Нью-Йорке, а также расследование в отношении фонда Trump Foundation.

Ранее Трамп в разговорах со своими советниками признался, что всерьез опасается импичмента. Президент США считает, что подобное может произойти после перехода конгресса под контроль демократов. При этом, по мнению Трампа, в случае отстранения его от должности произойдут стихийные народные акции и может случиться бунт.