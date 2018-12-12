Трамп не исключил народный бунт в случае его импичмента

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил о том, что в случае отстранения его от должности Конгрессом в Соединенных Штатах произойдут стихийные народные акции и может случиться бунт.

"Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего плохого, кто создал величайшую экономику в истории нашей страны. Я думаю, что народ взбунтуется, если такое случится", - заявил Трамп, который за два года своего правления действительно способствовал созданию десятков тысяч рабочих мест в США.

Сам Трамп с изрядной долей горечи напоминает о том, что "фейковые медиа" не пишут о достижениях нынешней администрации, а сосредоточены, как и команда спецпрокурора Мюллера, на поиске криминальной составляющей его правления и пресловутом "российском следе", якобы имевшем место в его предвыборной кампании. Стало известно, что Мюллер и его команда, которые за 18 месяцев работы пока так и не представили весомых доказательств в пользу своей версии Конгрессу и минюсту США, "держат на прицеле" и открывают дела в отношении 16 лиц из ближнего и дальнего круга Трампа, которые так или иначе, связаны с Россией и странами постсоветского пространства. Иных, как бывшего стратега Белого дома Пола Манафорта, которого подозревают в лоббировании за внушительную сумму интересов официального Киева до госпереворота 2014 года, спецкоммиссия Мюллера уже не берет в расчет, обвиняя во лжи следствию.

Сам Манафорт, впрочем, говорил о "лжи обвинения". На других, как на бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна или его экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна, Мюллер делает особую ставку. Тем более что в Америке начинается заключительная, обвинительная, стадия судебных процессов над этими двумя лицами, которые согласились сотрудничать с прокурорами и выдать любую информацию о своем бывшем шефе. Ожидается, что показания Коэна могут стать ключевыми в деле вынесения импичмента президенту и предъявления ему обвинения по уголовным статьям (подкуп и клевета) по окончании срока его полномочий.

Пока Трамп занимает кресло главы Белого дома, по закону, в его отношении не может быть заведено уголовное дело. Коэн в ходе следствия признал, что с личного указания Трампа выплатил сумму с шестью нулями за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели Playboy Карен Макдугал, якобы имевшим связь с президентом в 2000-е годы, когда он уже был связан узами брака с нынешней первой леди. Кстати, нынешний адвокат Трампа нанес "отрезвляющий" удар по позициям пребывающих в состоянии эйфории оппонентов Трампа: суд отказал в удовлетворении иска Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд) к главе государства и постановил, что она должна выплатить 293 тысячи долларов защите президента за "издержки по участию в процессе".

Дональд и Меланья Трамп не выносят сор из избы, не комментируя то, как эта новость повлияла на их отношения, но, по информации местных СМИ, они в последнее время дали заметную трещину. Сам же президент, до этого державший глухую оборону, в упомянутом интервью Reuters дал понять, что эта связь была и более того, его юрист действительно "платил за молчание". Только вот эту промашку Трамп предпочел списать как раз на Коэна, заявив, что тот "является юристом и должен был осознавать, к каким последствиям это может привести".

Не меньшие надежды обвинение возлагает на Флинна. Стало известно, что этот политик в ходе следствия предоставил прокурорам Мюллера тысячи документов в печатном и электронном виде и в общей сложности пообщался с ними более 62 часов. Как сообщает businessinsider.com, в итоге он подписал со следствием меморандум: в случае подтверждения обвинений в суде Флинну грозят уже не долгие годы тюрьмы, а всего лишь 200 часов общественных работ. Приговор Флинну огласят 18 декабря. В любом случае неприятные "рождественские сюрпризы" американскому лидеру уже приготовлены.

Выйдет ли в очередной раз Трамп сухим из воды и то, какие испытания уготовила ему палата представителей Конгресса, перешедшая под контроль демократов после ноябрьских промежуточных выборов, станет ясно в начале января, когда Капитолий возобновит свою работу. Сам американский лидер уверен в том, что импичмент не пройдет, даже если его будут рьяно продвигать в нижней палате. Ведь решающее слово будет за сенатом, где республиканцы по-прежнему сохраняют устойчивый контроль. К тому же за импичмент должны проголосовать минимум 67 из 100 сенаторов, что даже при всей нелюбви к Трампу отдельных однопартийцев представляется нереальным и будет истолковано как "политический нокаут" правящей в США "партии слона".

