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12.12.2018 19:55
Рубрика: Экономика

ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России

Текст: Александра Воздвиженская

По итогам 2018 года добыча нефти в России составит 11,33 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году - 11,44 миллиона баррелей. Об этом говорится в декабрьском бюллетене ОПЕК. Прогноз улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 90 тысяч и 200 тысяч баррелей соответственно.

Картель ожидает, что добыча вырастет за счет разработки новых месторождений. Свой вклад в наращивание производства не только нефти, но и газового конденсата внесут такие проекты, как "Ямал СПГ", "Мессояха", "Уват", "Восточно-Сибирское" и "Ванкорнефть", говорится в докладе организации.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Ранее ОПЕК сообщала, что по итогам октября российские компании нарастили добычу нефти до постсоветского рекорда - 11,6 миллиона баррелей. Оценка была подтверждена в текущем бюллетене (11,61 миллиона баррелей). При этом по сравнению с оценками российских статистических ведомств показатели, которые приводит ОПЕК, завышены.

Так, в октябре, по данным ЦДУ ТЭК, в России добывалось в среднем 11,412 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в сутки. В ноябре показатель снизился до 11,369 миллиона баррелей. В следующем году, исходя из параметров сделки по регулированию добычи в мире, Россия сократит добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от октябрьского уровня.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК
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