Volkswagen Polo вернул себе лидерство на рынке Москвы

На столичном рынке новых автомобилей в ноябре сменился лидер. Как сообщает "Автостат", чаще всего москвичи покупали Volkswagen Polo - 1 487 реализованных машин (+73%).

Лидер октября корейский Kia Rio опустился на вторую строчку - продано 925 экземпляров (-6%). В тройку лучших также попал лифтбек Skoda Rapid, объем рынка которого вырос на 79% и составил 884 экземпляра.

На четвертой позиции Hyundai Solaris (838 штук; -30%), на пятой - Skoda Octavia (703 штуки; +7%).

Далее идут Hyundai Creta (694 штуки; -5%), Volkswagen Tiguan (634 штуки; +21%), Nissan X-Trail (505 штук; +23%), Toyota Camry (455 штук; +46%) и Nissan Qashqai (445 штук; +41%).

Всего в прошлом месяце в Москве объем рынка новых легковых автомобилей составил 21,6 тысячи единиц, что на 12% выше, чем год назад.

Напомним, в рейтинге самых популярных автомобилей России первенство удерживает Lada Granta. В минувшем месяце продажи обновленного "бюджетника" выросли на 78,3% и составили 13 324 автомобиля.