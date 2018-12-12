Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров

Ростуризм исключил "Жемчужную реку", туристы которой не могут вернуться домой с китайского острова Хайнань, из федерального реестра туроператоров. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства.

Как подчеркивается в документе, туроператор прекратил деятельность из-за невозможности исполнения своих обязательств. Однако это не освобождает "Жемчужную реку" от обязанности обеспечить оказание услуг по уже заключенным договорам.

Ранее также стало известно, что Ростуризм направит своих сотрудников на китайский остров. Такое решение принято после появления информации о том, что у части туристов нет на руках обратных билетов, либо они недействительны.

Напомним, что авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты на Хайнань из российских городов. Компания выполняла их по заказу туроператора "Жемчужная река". В авиакомпании подчеркнули, что причиной приостановки рейсов стали долги туроператора.

Затем "ИрАэро" объявила, что вывезет туристов с путевками "Жемчужной реки" за свой счет, а после предъявит иск к туроператору. Кроме того, Минтранс с коллегами из других ведомств держат ситуацию на особом контроле и обеспечат возвращение всех соотечественников на родину.