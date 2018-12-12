Снимут ли с белорусских футболистов статус легионеров?

В понедельник, 10 декабря, закончилось официально объявленное Министерством спорта России общественное обсуждение вопроса о снятии статуса легионеров с белорусских футболистов. Вопрос, в частности, рассматривался соответствующими федерациями и лигами.

О чем речь? Сейчас все белорусы, играющие в российских футбольных командах, считаются легионерами. Тем самым они автоматически подпадают под ограничение: в первенстве России по футболу действует лимит, по которому одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных игроков.

Если меры, предложенные российским Министерством спорта, будут приняты, то белорусские спортсмены перестанут попадать под этот лимит.

Соответственно, российские клубы смогут привлекать белорусских футболистов без каких-либо ограничений. Сейчас в российском футбольном чемпионате играют четыре белорусских легионера.

Аналогичное предложение по статусу белорусских спортсменов было выдвинуто относительно всероссийских соревнований по волейболу, баскетболу и регби.

Напомним, что чуть меньше месяца назад - в конце ноября - совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение не считать белорусов легионерами в КХЛ. Инициатором пересмотра законодательства и спортивных правил по отношению к легионерам и в этом случае выступило Министерство спорта России. Вопрос о статусе белорусских хоккеистов поднимался даже во время встречи двух президентов - Беларуси и России - летом этого года. Тогда Александр Лукашенко просил Владимира Путина помочь разобраться в данной ситуации.

Тем временем

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за снятие ограничений в России на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта. Как сообщила пресс-служба главы государства, эта тема обсуждалась во вторник, 11 декабря, на встрече президента страны с министром спорта России Павлом Колобковым. "Я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы тут не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта. Я как-то Президенту (Владимиру Путину. - Прим.) говорил, что нам не надо бояться, что будут думать другие государства. Если они хотят иметь равные права, надо вступать в Союз Беларуси и России", - сказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил успехи российских спортсменов на последних международных стартах и признался, что если на соревнованиях не выступают белорусы, то всегда болеет за российскую команду.

Российские клубы смогут привлекать белорусских футболистов без каких-либо ограничений

На встрече обсуждалось и сотрудничество Беларуси и России в части использования спортивных объектов обеих стран для подготовки спортсменов, в том числе к летним Олимпийским играм в Японии. Александр Лукашенко подчеркнул, что российские атлеты при необходимости всегда могут тренироваться в Беларуси.