Tesla покажет прототип электрического пикапа в 2019 году

Глава Tesla Илон Маск назвал возможные сроки выпуска первого электрического пикапа. Об этом он сообщил в своем Twitter, отвечая на вопросы подписчиков.

- Мне жутко не терпится выпустить пикап... Возможно, в следующем году мы представим прототип, - написал он.

Ранее Маск уже говорил о появлении большого пикапа Tesla на шесть мест. Планируется, что без подзарядки он сможет проехать около 400-500 миль или 800 километров. Уже в базовой комплектации у пикапа будет два электрических двигателя и полный привод. Автомобиль также получит адаптивную пневматическую подвеску.

До этого Маск обещал выпустить самый быстрый электрокар в мире. Также в планах компании компактный кроссовер Model Y на базе Model 3 и электрический грузовик Tesla Semi.