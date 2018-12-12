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Рубрика: Авто

Tesla покажет прототип электрического пикапа в 2019 году

Текст: Яна Шамаева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Глава Tesla Илон Маск назвал возможные сроки выпуска первого электрического пикапа. Об этом он сообщил в своем Twitter, отвечая на вопросы подписчиков.

Фото: EPA/TESLA
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- Мне жутко не терпится выпустить пикап... Возможно, в следующем году мы представим прототип, - написал он.

Ранее Маск уже говорил о появлении большого пикапа Tesla на шесть мест. Планируется, что без подзарядки он сможет проехать около 400-500 миль или 800 километров. Уже в базовой комплектации у пикапа будет два электрических двигателя и полный привод. Автомобиль также получит адаптивную пневматическую подвеску.

До этого Маск обещал выпустить самый быстрый электрокар в мире. Также в планах компании компактный кроссовер Model Y на базе Model 3 и электрический грузовик Tesla Semi.

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#Tesla