В МИД РФ выразили сочувствие пострадавшим во время теракта в Страсбурге

Россия выражает сочувствие родственникам погибших и пострадавшим в результате теракта в Страсбурге. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"Скорбим вместе с близкими погибших и выражаем сочувствие пострадавшим в результате ужасающего теракта 11 декабря в Страсбурге", - отметили на Смоленской площади. - Произошедшее в очередной раз подтвердило срочную необходимость объединения усилий всего международного сообщества перед лицом террористической угрозы".

Напомним, в результате стрельбы, произошедшей накануне возле рождественской ярмарки в Страсбурге, погибли три человека (один из них скончался в больнице), еще 13 пострадали. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель Шериф Шекат алжирского происхождения. Его должны были арестовать еще во вторник утром по подозрению в покушении на убийство и грабежах, однако в тот момент его не оказалось дома.

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, Шекат был давно известен полиции, он 67 раз фигурировал в различных протоколах и документах, 27 раз был осужден за различные преступления. Он также находился под надзором в связи со своей исламистской радикализацией.

Во вторник вечером он открыл огонь по посетителям рождественского базара, выкрикивая религиозные лозунги. Шеката попытались задержать трое прохожих, но он ранил их ножом и скрылся от полиции на такси, угрожая водителю. Несмотря на то, что в поисках задействованы свыше 700 человек, его до сих пор не смогли схватить.

Мэр Страсбурга Ролан Рис назвал произошедшее терактом.