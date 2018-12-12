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12.12.2018 16:01
Рубрика: Авто

Volkswagen продавал предсерийные автомобили

Текст: Яна Шамаева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили, не допущенные на дороги. Компания должна была отправить их на утилизацию, но вместо этого передавала европейским и североамериканским дилерам, сообщает Der Spiegel.

С 2006 по 2018 концерн продал 6700 таких машин. Volkswagen мог легализировать эти авто, если бы вовремя задокументировал и сертифицировал их отличия от серийных. Однако сейчас ему придется отзывать проданные предсерийные машины.

Фото: Илья Зубко/РГ
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Власти Германии посчитали действия компании незаконными и сейчас решают вопрос о наложении штрафа. Автоконцерну советуют готовиться к волне исков, так как фактически машины не соответствовали заявленным требованиям. У кого-то недочеты были в программном обеспечении, у кого-то - в конструктивных особенностях, связанные, в том числе и с безопасностью.

Всплывшими фактами оказались возмужены не только покупатели и компании-конкуренты, но и дилеры. Дело в том, что последним придется выплачивать компенсации из своих бюджетов.

Напомним, ранее стало известно, что Audi, входящая в концерн Volkswagen, отзовет в Германии более 64 тысяч автомобилей. Программное обеспечение в машинах занижало реальное количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

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