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Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Госавтоинспекция планирует отказаться от частых изменений в Правилах дорожного движения. Могу сказать, я за рулем больше 20 лет и очень горжусь тем, что мне не приходят штрафы, а все объясняется просто: я не нарушаю ПДД. Я знаю, что в течение многих лет в правила вносились изменения, и думаю, что это было оправданно. Однако считаю, что если ездить со "включенной" головой, можно этих новых поправок и не знать вовсе, при этом не нарушать законы дороги.

Я полагаю, что здравый смысл, который проявляет водитель, управляя транспортным средством, - это и должно быть главным правилом, условием его вождения. Нужно понимать, что пешеходы всегда правы, потому что они, по сравнению с водителем в машине, не защищены. И не нужно никуда нестись. Любой адекватный и опытный шофер скажет, что как бы человек быстро ни ехал, он все равно придет к той скорости, которая разрешена правилами дорожного движения на той или иной трассе.

Фото: РИА Новости
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Я помню, как менялись, к примеру, правила проезда по кругу. Пожалуй, нынешние поправки несколько лучше, чем предыдущие. Однако все равно нужно всегда соблюдать главное правило - правило трех "Д": "Дай дураку дорогу!" Если кто-то мчится, нарушая все законы дороги, не стоит доказывать ему, что он не прав, нужно просто пропустить. Тогда все будет хорошо.

Я отучился и сдал на права с первого раза. Правда, через несколько лет сдавал еще раз, благодаря чему сейчас у меня открыты почти все категории. Когда проходил экзамен, никаких особенных сложностей не испытывал. Несмотря на то, что в те времена мы катались по площадке на очень разбитых советских легковых машинах. Но, конечно, самым сильным испытанием для меня было управление раздолбанным грузовиком с огромным прицепом. Это при сдаче на грузовую категорию - "категорию Е". Я, кстати сказать, езжу регулярно на грузовой машине с прицепом, и это связано с моими командировками.

Есть ли среди установленных какие-то неудобные и непродуманные правила? Считаю, что среди правил непродуманных нет. Но есть непродуманные знаки на дороге. В частности, очень многие федеральные шоссе сейчас, на мой взгляд, снабжены лишними знаками с ограничениями скорости. И самое неприятное, что камеры, которые фиксируют нарушения скоростного режима, очень часто подключены не там, где действует знак, а там, где он уже не действует.

Меня лично это не затрагивает, поскольку я езжу медленно. Но вот мои коллеги, которые передвигаются по тем же дорогам, тем же маршрутам, что и я, на это нередко жалуются.

Нарушения на дорогах я вижу часто. Наиболее распространенные - нарушение скоростного режима в населенных пунктах.

Если говорить о некоем "кодексе вежливости" внутри правил, то я бы запретил использование спортивных гоночных машин и мотоциклов на дорогах общего пользования. В первую очередь это касается скоростных мотоциклов. Потому как почти все покупатели этой техники приобретают ее, чтобы нарушать правила дорожного движения. И, признаться, ни разу за последние три или четыре мотосезона, я не видел ни одного скоростного мотоцикла, который бы двигался в соответствии с правилами ПДД.

Власть Безопасность
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