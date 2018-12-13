МВД устанавливает мораторий на изменения в Правила дорожного движения

Правила дорожного движения не будут менять так часто, как это происходит сейчас. Если уж не наложить мораторий на их изменение, то хотя бы создать рабочую группу с участием всех заинтересованных ведомств предложил на семинаре-совещании по безопасности дорожного движения глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

Правила меняются так часто, что не всегда поймешь, какие знаки на дорогах действуют. Фото: РИА Новости

Идея наложить мораторий на изменения в правила прозвучала и из уст первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового. Действительно, количество вносимых изменений в водительские законы не выдерживает никакой критики. Только в декабре было внесено два существенных изменения в Правила дорожного движения. А до этого вступили в силу поправки в технический регламент союзного государства о безопасности колесных транспортных средств. Изменялась 12-я водительская статья Кодекса об административных правонарушениях, в которой предусматривается ответственность за нарушения Правил дорожного движения. Вступили в силу сразу два ГОСТа, касающиеся организации дорожного движения.

А третий ГОСТ, который касается установки регистрационных знаков на автомобили и мотоциклы, должен вступить в силу с 1 января 2019 года. Если его не перенесут. Ведь 4 августа вступает в силу закон о регистрации транспортных средств.

Кроме того регулярно выходит масса постановлений правительства, утверждающих те или иные требования к водителям. С таким же завидным постоянством вносятся изменения в закон об ОСАГО, который также касается водителей. Появляются новые указания Центробанка, также регулирующие деятельность водителей.

Во всем этом даже заправским юристам разобраться сложно. А что уж говорить об обычных автомобилистах?

Даже если взять в качестве примера временный стандарт на дорожные знаки, который предусматривает аж 230 новых дорожных указателей. При этом их нет в Правилах дорожного движения. Но на дорогах их тем не менее устанавливают.

Количество изменений в водительские законы не выдерживает никакой критики. Только в декабре было внесено два существенных изменения в Правила

Примечательно, что менять правила может не только МВД, но и минтранс, а также правительство. А уж предлагать изменения в законы может любой депутат. Напомним, кстати, что еще несколько лет назад в Госдуме вводился мораторий на поправки в 12-ю статью КоАП. Он просуществовал ровно год.

И как быть водителям во всей этой неразберихе? Если зачастую даже сотрудники ГИБДД не всегда в курсе, что вступило в силу, а что только планируется. Например, в одном из регионов обменивали права по месту жительства в то время, когда в Москве их уже обменивали в МФЦ.

На совещании начальник научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин напомнил, что такая рабочая группа по упорядочиванию "водительского" законодательства несколько лет назад работала. И тогда изменения в правила вносились раз в несколько лет, а не каждый месяц. После того как их прорабатывали со всех сторон.

Зачастую изменения инициировались простыми автомобилистами, когда в правилах замечался некий пробел или двоякое толкование. Но все это внимательно обсуждалось, и изменения вносились лишь в том случае, когда без них было не обойтись.

На это Михаил Черников сказал, что необходимо наверное вновь создать такую рабочую группу. Чтобы избежать нынешней ситуации, когда водители просто не знают о таких изменениях.

Вот и сейчас звучат новые предложения по "водительским" законам. Например, появилась идея ввести экзамен при обмене прав в связи с истечением их срока действия.

На это руководитель ГИБДД Михаил Черников заметил, что такая новация станет только лишней нагрузкой как на водителей, так и на подразделения Госавтоинспекции.

Компетентно

Игорь Моржаретто,автообозреватель радио "Вести FM":

У нас действительно происходят от 5 до 10 изменений в течение года. Многие водители не понимают, зачем они. Сейчас ввели "велосипедную зону". Но чем она отличается от "пешеходной зоны"? Надо ввести некий мораторий, а еще лучше собрать рабочую группу с юристами и филологами, чтобы убрать разночтения и дублирующие нормы из законодательства, а также более внятно прописать понятия, которые сегодня простому водителю понять невозможно.

Сергей Смирнов, юрист:

Решение МВД о вводе моратория на внесение изменений в ПДД вполне объяснимо. Дело в том, что в последнее время поправки в основной водительский документ следуют одни за другими. Причем какие-то являются исключительно косметическими, какие-то дублируют уже имеющиеся положения. И дошло уже до того, что за изменениями не успевают следить не только сами водители, но специалисты - инспекторы ДПС, юристы, судьи.

Причем инициаторы поправок (речь не столько об МВД идет, сколько о разных других ведомствах), внося очередные предложения, не задумываются о необходимости и целесообразности этих поправок.

Сейчас нужно серьезно изучить Правила на соответствие действующего законодательства, на удобство восприятия. И потом, на основании рецензии специалистов решить вопрос о необходимости внесения точечных правок или о принятии нового документа.

Петр Шкуматов, член общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве:

Я считаю, что введение такого моратория просто необходимо. Когда правила изменяются каждые полгода, это создает опасную ситуацию на дороге. Часть водителей ездит по правилам 2014 года, часть по правилам 2016-го, а часть прочитала свежие поправки 2018 года и ездит по ним. Изменения должны проходить редко. Кроме того, перед тем, как они будут приняты, должны проводиться массовые информационные компании, предупреждающие автомобилистов о грядущих изменениях. Это не какая-то блажь, а вопрос безопасности. Изменения должны вноситься только тогда, когда они остро необходимы.