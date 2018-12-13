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13.12.2018 11:19
Рубрика: В мире

Число жертв крушения поезда в Турции возросло до 9 человек

Текст: Александр Ленин

В Турции погибли девять человек в результате ЧП со скоростным поездом, который следовал из Анкары в Конью. По последним данным, насчитывается 47 пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел рано утром по местному времени, передает агентство "Анадолу". Причины происшествия выясняются. На месте трагедии работают следователи.

По предварительной версии, скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом, после чего задел пешеходный переход. В итоге сооружение обрушилось, два вагона состава сошли с рельсов и перевернулись.

Фото: AP Photo/Emrah Gurel
В Турции с рельсов сошел скоростной поезд

Позже указанные выводы подтвердили в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры. "Следовавший по маршруту Анкара - Конья скоростной поезд столкнулся на подъезде к станции Маршандиз с маневровым локомотивом, находившимся на путях", - заявили представители местных властей.

Пользователи выложили в соцсети многочисленные видео и фото с места событий. На снимках видно, как спасатели в срочном порядке на носилках эвакуируют людей. Медики оказывают помощь и отправляют пострадавших в лечебные учреждения. Несколько вагонов сильно помяло, очевидно, от серьезного удара.

Российские дипломаты уточняют наличие граждан РФ среди раненых. "Посольство получило информацию о крушении поезда и выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России", - рассказала пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, которую цитирует РИА Новости.

Крушение привело к временной остановке движения поездов из Анкары по всем направлениям.

В мире Ближний Восток Турция Происшествия ЧП Аварии и катастрофы РГ-Видео
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