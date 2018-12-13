Генпрокурор Беларуси: Виновным в коррупции снисхождения не будет

Борьба с любыми проявлениями коррупции, о необходимости ведения которой не забывает напоминать исполнительной власти президент Александр Лукашенко, продолжает оставаться в числе важнейших приоритетов правоохранительных структур Беларуси. Об этом в очередной раз напомнил областным чиновникам и генеральный прокурор РБ Александр Конюк, заявив накануне на заседании Гродненского облисполкома, что "виновным в коррупции снисхождения не будет", и потребовал довести эту позицию до всех должностных лиц региона.

Приграничное положение области, по его мнению, определило и серьезные коррупционные риски. Генпрокурор сообщил, в частности, о фактах перемещения товаров через государственную границу вне пунктов пропуска, незаконной миграции, получения и дачи взяток должностным лицам пограничного и таможенного комитетов.

Конюх обратил внимание участников встречи, что, к сожалению, "типичным стал пропуск через границу за вознаграждение тех, кто занимается незаконным перемещением товаров, в особенности табачных изделий". Среди других проявлений противоправных действий руководитель прокуратуры назвал использование госимущества во внеслужебных целях, привлечение руководителями подчиненных работников к выполнению работ в личных интересах, необоснованные выплаты надбавок и премий.

К негативным факторам экономического развития региона участники совещания отнесли и просроченную дебиторскую задолженность у 619 предприятий, которая с начала текущего года увеличилась на 10%. В результате работы органов прокуратуры и иных госслужб почти 75% просроченных зарубежных долгов перед организациями Гродненской области стали предметом судебного разбирательства или находятся на стадии исполнительного производства.

Генпрокурор ориентировал руководство региона и на контроль за реальным поступлением валюты в страну. В этой связи он рассказал об "оригинальной" схеме оплаты труда на отдельных предприятиях, когда зарплату работникам перечисляли сторонние организации на основании гражданско-правовых договоров о возложении обязательств. При этом задолженность в Фонд социальной защиты населения продолжала накапливаться.

С критикой работы комиссий по противодействию коррупции в регионе выступил и областной прокурор Виктор Корзун, признав, что в каждом четвертом районе области она до сих пор "носит формальный характер". По итогам заседания, сообщает БЕЛТА, приняты организационные решения, цель которых - "устранить причины коррупции, укрепить трудовую и исполнительскую дисциплину, исключить проявления бесхозяйственности, не целевого и неэффективного расходования средств".

Во внеочередном заседании Гродненского облисполкома приняли также участие глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова и председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.