Надо ли обращать внимание на резолюцию ЕC по "Северному потоку-2"

Стоит ли России обращать внимание на резолюцию Европарламента, который объявил "Северный поток-2" угрозой европейской безопасности? Голословно обвинив российско-немецкий коммерческий проект в наличии "политической составляющей", депутаты законодательного органа Европы превысили свои полномочия: их избирали не для того, чтобы делать громкие политические заявления.

Стоит ли России обращать внимание на резолюцию Европарламента, который объявил "Северный поток-2" угрозой европейской безопасности? Голословно обвинив российско-немецкий коммерческий проект в наличии "политической составляющей", депутаты законодательного органа Европы превысили свои полномочия: их избирали не для того, чтобы делать громкие политические заявления.

Европарламент должен осуществлять, в первую очередь, контроль за исполнением бюджета единой Европы, а также заниматься законотворчеством с одобрения Совета ЕС. Что касается внешнеполитических вопросов, то в задачи Европарламента входит одобрение международных договоров, заключаемых Брюсселем, но не более того. Политические декларации по поводу коммерческих проектов на территории Старого света евродепутаты, разумеется, "выпускать" могут, но они не имеют каких-либо обязательных последствий.

Тем не менее, следует признать, что озвученный Европарламентом документ по "Северному потоку-2" противники российско-германского проекта используют для оказания дополнительного давления на Берлин, стремясь заставить канцлера Ангелу Меркель отказаться от поддержки строящегося газопровода. Резолюция Европарламента не случайно совпала по времени с аналогичным по содержанию документом, который приняла нижняя палата Конгресса США. Американские законодатели в нем потребовали от президента Дональда Трампа сделать все возможное для "поддержки европейской энергобезопасности, чтобы снизить зависимость Евросоюза от России".

Не вызывает сомнений, что появление этих двух декларативных резолюций было заранее синхронизировано и ставило целью оказать психологическое давление на участников проекта "Северный поток-2". Но если американская резолюция, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "пытается ликвидировать конкурентный проект, маскируя свои действия под благие поступки", и сигнализирует о желании США "занять главенствующую позицию в сфере энергоресурсов Европы", то мотивы голосовавших против "Северного потока-2" европарламентариев более разнообразны. Объяснять их только американским давлением, хотя оно, безусловно, присутствует, будет неверным.

Мои собеседники в Европарламенте отмечали, что в последнее время существенно возрос градус "русофобии" депутатов и, как следствие - увеличилось число антироссийских мероприятий в стенах европейского законодательного органа. Умеренные, призывающие к диалогу с Москвой, политики оказались в меньшинстве, если не сказать - в изоляции. Старт избирательной кампании в Европарламент (выборы пройдут в мае 2019 года - прим. ред.) отразился, в первую очередь, на содержании принимаемых резолюций - многие из них носят декларативный характер и призваны понравиться избирателям. Это касается и резолюций, имеющих отношение к России. Поскольку на данном этапе в общественном мнении Европы по различным причинам преобладает "антироссийский тренд", то евродепутаты, многие из которых рассчитывают переизбраться, энергично эксплуатируют эту тенденцию в личных интересах.

Вторая причина, по которой большинству евродепутатов не нравится "Северный поток-2", - геополитическая. Проект существенно усиливает Германию, наделяя ее функциями распределительного газового центра Европы, со всеми вытекающими из этих полномочий финансовыми последствиями. В то время, как ранее задействованные в транзитной схеме восточноевропейские страны, напротив, теряют доходы и становятся зависимыми от Берлина. Для многих государств, пострадавших в ходе Второй мировой войны от действий нацистской Германии, такая ситуация выглядит пугающей. Отсюда - сопротивление проекту, дающему немцам дополнительные рычаги по управлению Европой.

Третья причина также напрямую связана с европейскими финансами. Несмотря на оптимистичные заявления верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини о том, что за последние пять лет Украина совершила важные реформы и находится на пути к процветанию, реальность, о которой пишут, в том числе европейские СМИ, выглядит не столь радужной. И нет никаких надежд, что многомиллионные поборы на развитие демократии, которыми Киев обложил Евросоюз и США, в будущем сократятся.

Ввод в строй "Северного потока-2", по оценкам экспертов, еще сильнее уменьшит доходы украинского бюджета. А это прямой убыток бюджету европейскому, из которого придется дофинансировать терпящую крах экономику Украины. Вот и пытаются европейские избранники не допустить ситуации, при которой Киев придет к ним с протянутой рукой и начнет шантажировать возвращением под "крыло" Москвы.

Впрочем, есть у решения Европарламента по "Северному потоку-2" и сугубо мировозренческая подоплека. Ранее евродепутаты неоднократно выступали за отказ от ратификации соглашений ЕС с третьими странами, которые не отвечают европейским стандартам в области демократии и прав человека. Поскольку Россия из года в год в этих вопросах становилась объектом критики, осуждающая российско-германский проект резолюция Европарламента выглядит логичным продолжением европейской правозащитной линии. К тому же евродепутаты в своей негативной оценке "Северного потока-2" не отказались от соблазна косвенно "пнуть" власти ФРГ, которые, с их точки зрения, должны поступиться национальными интересами ради консолидации общеевропейской позиции.

Впрочем, какие бы рекомендательные резолюции ни принимал под занавес своих полномочий Европарламент в отношении "Северного потока-2", они не в состоянии изменить главного, выраженного известной русской пословицей: "Собака лает - караван идет". По плану "Северный поток-2" должен быть сдан в третьем квартале 2019 года.