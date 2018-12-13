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Рубрика: Общество

Названа древнейшая профессия на Земле

Текст: Денис Передельский
Фото: Manvir Sing / Department of Human Evolutionary Biology in the Graduate School of Arts and Sciences Фото: Manvir Sing / Department of Human Evolutionary Biology in the Graduate School of Arts and Sciences
Фото: Manvir Sing / Department of Human Evolutionary Biology in the Graduate School of Arts and Sciences

Исследователь из Гарвардского университета (США) Манвир Сингх заявил, что предоставление магических услуг было первой профессиональной деятельностью в истории человечества.

Фото: depositphotos.com
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Работа ученого опубликована в журнале Behavioral and Brain Sciences, а коротко о ней рассказывает портал Phys.org. По мнению Сингха, древнейшей профессией на Земле является шаманизм. Под это понятие подпадают и древние знахари, и пророки, и святые люди - словом, все те, кто обладает способностью воздействовать на сознание людей.

Свой выбор Манвир Сингх объясняет очень просто. Шаманы были единственными представителями древнего общества, которые проходили специальный обряд инициации. Это придавало им особый статус, который отличал и отделял их от других. Стать шаманом мог не каждый.

Именно социальным барьером профессия отличается от специализации. Например, один человек умеет мастерить каноэ или лук. Но и другим это не запрещено - любой может попробовать сделать то же самое, поскольку в этом случае социального барьера нет.

А шаман - это профессиональный маг, который прошел обучение и получил некое благословение свыше. Он уверяет общество в том, что может контролировать неподвластные другим силы, например, вызывать дождь, разговаривать с духами, исцелять болезни заговорами и прочее.

По словам Сингха, именно процесс превращения обычного человека в "колдуна" позволяет объяснить, как и почему шаманизм стал первой профессиональной деятельностью в человеческом сообществе.

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